الأمم المتحدة قد تؤجل مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا

2019/01/31 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.



تصوير زبير السويسي - رويترز.

قالت مصادر مطلعة إن الأمم المتحدة ستؤجل على الأرجح مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة.

وبموجب خطة فرنسية كان يتعين على ليبيا إجراء انتخابات يوم العاشر من ديسمبر كانون الأول الماضي لكنها تأجلت بسبب انقسامات بين زعماء متناحرين وتصاعد العنف في العاصمة طرابلس.

وفي مسعى جديد كان غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا يريد عقد المؤتمر في “الأسابيع الأولى من 2019” مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو حزيران.

وقالت مصادر لرويترز إن المؤتمر ربما يعقد بحلول نهاية فبراير شباط لكن تأجيله حتى مارس على الأقل يبدو أكثر ترجيحا.

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