2019/01/31 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت امانة بغداد ندوة موسعة حضرها كل من وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية، ومدير عام الاراضي الزراعية في وزارة الزراعة، ومدير عام عقارات الدولة في وزارة المالية وعدد من أعضاء مجلس المحافظة توصلت خلالها الى عدد من التوصيات والقرارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على قرارات البناء على الأراضي الزراعية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على قرارات البناء على الأراضي الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).