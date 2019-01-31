2019/01/31 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وخاض إبن الـ 23 عاما 162 مباراة وسجل 46 هدفاً بقميص "الشياطين الحمر" منذ مباراته الأولى في الدوري الانكليزي الممتاز بمواجهة ليفربول في أيلول/سبتمبر 2015.وكان عقد اللاعب الذي انضم الى الفريق الإنكليزي قادماً من موناكو الفرنسي مقابل نحو 80 مليون يورو، يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.وعلّق مارسيال على التمديد بالقول "أحب الأوقات التي أمضيها مع الفريق.منذ اليوم الذي انضممت اليه، تم إشعاري بأني جزء من عائلة يونايتد، كما اشعر بالتواضع وغمرت بدفء ومحبة المعجبين الذين يتابعون إدهاشي بدعمهم".وأردف قائلا "أود أن أشكر أولي (المدرب المؤقت النرويجي أولي غونار سولسكاير) وطاقمه التدريبي لإيمانهم بي ومساعدتي على رفع مستوى لعبي.يدور هذا النادي حول الفوز بالألقاب وأنا واثق من أن الكأس المقبلة ليست بعيدة".ورد سولسكاير التحية الى مارسيال معتبرا أن "أنطوني هو أحد اللاعبين الموهوبين الذي يتمنى أي مدرب أن يعمل معه" وتابع "بالنسبة للاعب صغير السن، يملك عقلية كرة قدم جيدة، والتي عندما تمتزج مع موهبته الاستثنائية، تمنح اللاعب مستقبلاً باهراً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مارسيال يمدد عقده مع يونايتد حتى عام 2024) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مارسيال يمدد عقده مع يونايتد حتى عام 2024) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).