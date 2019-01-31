2019/01/31 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين عند أعلى مستوى في 8 أشهر خلال شهر نوفمبر الماضي، في إشارة إلى تحسن سوق العقارات في أكبر اقتصاد في العالم.





وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الخميس، زيادة مبيعات المنازل الجديدة بمعدل سنوي إلى 657 ألف وحدة في نوفمبر الماضي، مقابل 562 ألف وحدة في أكتوبر السابق له بعد تعديل البيانات.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل الجديدة سوف تسجل 569 ألف وحدة خلال نفس الفترة.





وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 7.7% مقارنة بمستوى 712 ألف وحدة في نفس الفترة من 2017.





وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المباعة في الولايات المتحدة 302.4 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 325.1 ألف دولار في أكتوبر السابق له.





وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة عند 95.380.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تسجل أعلى مستوى بـ8 أشهر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تسجل أعلى مستوى بـ8 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).