البورصة العراقية تهبط 3.5% خلال يناير

2019/01/31 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سجلت البورصة العراقية تراجعا ملحوظا خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2019 مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وسط نمو بالسيولة.





وتراجع المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية بنسبة 3.5% خلال يناير/ كانون الثاني، بخسائر 17.87 نقطة، هبطت به لمستوى 492.25 نقطة.





وارتفعت السيولة خلال تعاملات يناير/ كانون الثاني إلى 16.07 مليار دينار، مقارنة بـ 11.09 مليار دينار.





وارتفعت كميات التداول إلى 40.1 مليار سهم، مقارنة بـ 20.9 مليار سهم بتعاملات الأسبوع الماضي.





وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، أنهى المؤشر العام للبورصة العراقية تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاع نسبته 0.15%، ليواصل مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي.





وقفزت السيولة بتعاملات الأسبوع الأخير من يناير إلى 10.96 مليار دينار، مقارنة بـ 1.78 مليار دينار في الأسبوع الماضي.





وبلغت كميات التداول 28.2 مليار سهم، مقارنة بـ 4.1 مليار سهم بتعاملات الأسبوع الماضي.





وارتفع المؤشر بختام جلسة اليوم الخميس بنسبة 1%، رابحا 5.01 نقطة، ليستقر عند مستوى 492.25 نقطة.





وخلال الأسبوع الماضي، أنهى المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية التعاملات على ارتفاع طفيف، ليعاود مكاسبه الأسبوعية بعد انخفاض ملحوظ بالأسبوع السا.





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