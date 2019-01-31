2019/01/31 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قفز سهم "فيسبوك" بأكثر من 11% خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إفصاح الشركة عن نتائج أعمال قوية تتفوق على توقعات المحللين.





وتأتي القفزة القوية في أداء سهم الشركة الأمريكية العاملة في مجال التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن تسجيل أرباحاً قياسية في الربع الأخير من العام الماضي تهزم توقعات المحللين.





وبحسب نتائج الأعمال الصادرة بالأمس، فإن نصيب سهم فيسبوك من الأرباح بلغ 2.38 دولار مقابل التوقعات البالغة 2.18 دولار.





وخلال العام الماضي بأكمله، فإن أرباح الشركة الأمريكية صعدت بنحو 39% في حين شهدت الإيرادات زيادة 37% مقارنة مع العام السابق له.





وبالنسبة لعدد مستخدمي تطبيق فيسبوك، فارتفع بنحو 9% سواء يومياً أو شهرياً، وفقاً لنتائج أعمال الشركة.





وقام محلل في بنك "جي.بي.مورجان" بزيادة السعر المستهدف للسهم إلى 210 دولاراً بدلاً من 195 دولاراً سابقة.





وبحلول الساعة 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم الشركة الأمريكية بنسبة 11.1% ليصل إلى 167.11 دولار.





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