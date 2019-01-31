عضوة في القانونية النيابية : مفوضية الانتخابات فاشلة ويجب اقالتها بدلا من التمديد لها

2019/01/31 | 18:59

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بغداد – عراق برس- 31 كانون الثاني / يناير : كشفت عضوة في اللجنة القانونية النيابية ، الخميس، ان مفوضية الانتخابات الحالية فقدت ثقة الشارع بها وﻻبد من اقالتها بعد فشلها في اجراء الانتخابات البرلمانية الماضية.

وتابعت عضو اللجنة النائبة عن كتلة التغيير بهار محمود، ان ” المفوضية الحالية فشلت في مهامها اذ ان الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من ايار الماضي شابها الكثير من علامات الاستفهام بشأن ادائها، فضلا عن حالات التزوير والتي اثبتت بالوثائق “مضيفة “من المفترض ان تعمل المفوضية حاليا على اعداد نفسها واخذ الاستعدادات اللازمة بشأن انتخابات مجالس المحافظات ، علما ان المفوضية تطالب بالتمديد لسنة اخرى لعدم جاهزيتها، مع انه ومن الا فضل اقالتها وانتخاب مفوضية جديدة بدلا منها ” على حد وصفها .



انتهى اح

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