جريمة بشعة تهز السعودية ضحيتها طفلٌ

2019/01/31 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلشهدت المدينة المنورة في السعودية جريمةً بشعة راح ضحيتها طفل في السادسة من عمره، حيث نحرهُ رجلٌ أمام أعين والدته بآلةٍ حادة.وتستمر الأجهزة الأمنية في المدينة المنورة بالسعودية بالتحقيق في الجريمة، ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، فقد رجحت مصادر أمنية أن يصدر بيان رسمي لتوضيح ملابسات الجريمة التي هزت المدينة المنورة.ووقعت الجريمة في أحد المقاهي الواقعة بحي "التلال" في المدينة المنورة عند الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء، حيث أوضح شهود عيان أن الجاني توجه إلى الطفل لينحره بآلة حادة أمام والدته.بدورهم قام رجال الدوريات الأمنية بملاحقة الجاني وضبطته رغم محاولاته مقاومة رجال الأمن، فيما نُقلت والدة الطفل إلى المستشفى.وكشفت معلومات أولية هوية الطفل، وأنه قادم من منطقة "الأحساء" مع أسرته لزيارة المسجد النبوي، فيما لا تزال والدة الطفل ترقد في المستشفى بحالة نفسية متدهورة، عقب الجريمة الشنيعة التي حصلت أمام أعينها.

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