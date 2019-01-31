مفوضية حقوق الإنسان تتسلم 1700 بلاغ عن مفقود

2019/01/31 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مفوضية حقوق الانسان، واللجنة الوطنية العليا لشؤون المفقودين، تسلمها ألف وسبعمئة شكوى من مكاتب المحافظين في المحافظات المحررة للنظر فيها والتدقيق في الأسماء الواردة من قبل الجهات المعنية.

وقال عضو مجلس المفوضين علي البياتي، ان جميع المؤسسات الأمنية ومجلس القضاء الأعلى والادعاء العام أيضاً سيدققون أسماء المفقودين المقدمة للجنة للتحقق منها ومعرفة مصيرهم، مشيرا إلى أن اللجنة العليا قررت أن يتم تسلم قوائم المفقودين والشكاوى من قبل مكاتب المحافظين في المحافظات حصرا لتكون هناك مركزية في رفع الأسماء لتقوم اللجنة بعد ذلك بتعميمها بين جميع المؤسسات المعنية للنظر فيها ومعرفة مصيرهم.

كما تم توجيه مكتب محافظة نينوى بالتحقق والتقصي في المناشدات الواردة إلى المفوضية في قضية وجود ابتزاز للمواطنين وعوائل المفقودين، إذ وصلت للمفوضية بعض المعلومات من خلال مواطنين وناشطين عن وجود هكذا ظاهرة والموضوع حالياً قيد التحقيق وبانتظار إعلان نتائجه.

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