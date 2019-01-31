2019/01/31 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو وافق مجلس الوزراء العراقي، على تزويد الاردن بـعشرة الاف برميل من نفط خام كركوك، وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت.وذكرت وثيقة صادرة اطلعت عليه (كركوك ناو) أن”مجلس الوزراء وافق على تزويد الجانب الاردني بعشرة الاف برميل من نفط خام كركوك (محطة الصينية – بيجي صلاح الدين) وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يوافق على تصدير نفط كركوك الى الاردن كركوك ناو.

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