عبد المهدي يوجه باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين من مخاطر السيول

2019/01/31 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، خلال اجتماع لخلية ادارة الأزمات المدنية، اليوم الخميس، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين من مخاطر السيول.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "الغد برس"، ان "عبد المهدي ترأس، اليوم اجتماعا لخلية ادارة الأزمات المدنية، لبحث الاجراءات الاستباقية لمواجهة الامطار والسيول والاستعدادات المتخذة في جميع المحافظات ومخاطرها المحتملة، الى جانب بحث واقع الخزين المائي ومناسيب المياه في الانهر والاهوار والسدود".ووجه عبد المهدي، وفقا للبيان "بإستمرار المتابعات الميدانية في جميع المحافظات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين من مخاطر السيول وتأمين مخيمات النازحين، الى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الخزين المائي ومتابعة سلامة السدود والجسور وضرورة استمرار اعمال الصيانة والتأهيل".



وتابع البيان انه "صدر عن اجتماع خلية ادارة الازمات المدنية التوصيات اللازمة حول كل محافظة، وعن سير اعمال لجان المتابعة وفرق الدفاع المدني، والملاحظات والاحتياجات اللازمة".

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