عبدالمهدي يترأس اجتماعا لخلية ادارة الأزمات المدنية

2019/01/31 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، اليوم الخميس، اجتماعا لخلية ادارة الأزمات المدنية، لبحث الاجراءات الاستباقية لمواجهة الامطار والسيول والاستعدادات المتخذة في جميع المحافظات ومخاطرها المحتملة ، الى جانب بحث واقع الخزين المائي ومناسيب المياه في الانهر والاهوار والسدود.واوضح بيان تلقته /SNG/،ان ” رئيس مجلس الوزراء وجه بإستمرار المتابعات الميدانية في جميع ...

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