سفيرة أمريكا في ألمانيا: الولايات المتحدة تواصل أقصى ضغط اقتصادي على طهران

2019/01/31 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قللت السفارة الأمريكية في ألمانيا من تأثير الآلية المالية التي دشنتها أوروبا لمواصلة التجارة مع إيران بعيدًا عن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

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