اليونان تعلن فتح قنصلية لها في أربيل

2019/01/31 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تفتتح اليونان قنصلية لها في أربيل، بهدف تقديم التسهيلات للعديد من المجموعات السياحية ووفود رجال الأعمال والمستثمرين والشركات اليونانية إلى أربيل والمشاركة الفعالة في عملية إعمار البلاد.

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