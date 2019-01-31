النفط يتغلب على الصناعات الكهربائية بهدف

2019/01/31 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق النفط فوزا صعبا على الصناعات الكهربائية، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب التاجي، لحساب الجولة 14 من الدوري الممتاز.

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