طفل من الأحساء ينحر امام والدته

2019/01/31 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة عكاظ السعودية، الخميس، تفاصيل الجريمة المروعة التي هزت المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بعد ذبح طفل يبلغ من العمر 7 سنوات على يد مجهول.ووفقا للصحيفة، رجحت مصادر أمنية، اليوم، أن "يصدر بيان رسمي لتوضيح ملابسات الجريمة التي هزت المدينة المنورة".

ووقعت الجريمة في أحد المقاهي الواقعة بحي التلال في المدينة المنورة عند الساعة السابعة".

وأوضح شهود عيان، أن "الجاني توجه إلى الطفل لينحره بآلة حادة أمام والدته".

وباشر رجال الدوريات الأمنية بالتحقيق في الجريمة، ونجحوا في ضبط الجاني رغم محاولاته مقاومة رجال الأمن، فيما نقلت والدة الطفل إلى المستشفى.

وكشفت معلومات أولية هوية الطفل، بأنه "قادم من الأحساء مع أسرته لزيارة المسجد النبوي ولا تزال والدة الطفل ترقد في المستشفى بحالة نفسية متدهورة، عقب الجريمة الشنيعة".انتهى/ ف

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