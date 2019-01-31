نائب: مجلس مكافة الفساد لاقيمة له

2019/01/31 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، اليوم الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إنهاء العمل بالوكالة لهيئة النزاهة، فيما اعتبر أن مجلس مكافحة الفساد الذي تم تشكيل مؤخراً "لا قيمة له".وقال الجبوري في تغريده عبر صفحته في تويتر: "السيد رئيس الوزراء المحترم.لا قيمة لمجلس مكافحة الفساد الذي نصبت نفسك رئيسا عليه لأنه لا يفصل بين السلطات التي ركز الدستور على فصلها".

وأضاف الجبوري، "الحل الأمثل..



أنهِ العمل بالوكالة لهيئة النزاهة الذي طال لأكثر من 10 سنوات ورشح لها قويا عادلاً أمام ديوان الرقابة فعمله ممتاز ويعمل بمهنية".

واعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019)، عن تشكيل “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.انتهى/س

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