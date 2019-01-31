2019/01/31 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال رئيس مركز التفكير السياسي, احسان الشمري, الخميس, إن الاشتباك المسلح سيكون أمراً واقعاً بسبب خطوات تقويض ومحاربة الفساد.وقال الشمري في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر تابعها “ناس” اليوم (31 كانون الثاني 2019), إن “خطوات تقويض الفساد مهمة، لكن في لحظة ما سيكون الأشتباك المسلح أمر واقع مع مافيات الفساد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري: الاشتباك المسلح سيكون “أمراً واقعاً” لمحاربة الفساد) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري: الاشتباك المسلح سيكون “أمراً واقعاً” لمحاربة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).