لبنان: رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يصل إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون

2019/01/31 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الخميس، إلى قصر بعبدا للقاء رئيس البلاد، ميشال عون، وسط أنباء عن توصل زعماء البلاد إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة.

وأفاد مراسل "RT" في لبنان بأن الحريري عرض على عون قائمة لتشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة.ونقل المراسل عن مصادرة حكومية أن التشكيلة النهائية بانتظار موقف "حزب القوات اللبنانية" من عملية توزيع الحقائب.يتبع..

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