2019/01/31 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ النشر:31.01.2019 | 16:00 GMT |

تختلف التقاليد والمعتقدات مع اختلاف الشعوب، وفي ساحل العاج الأفريقي للمرأة دور بارز وثقل اجتماعي ولاسيما من حصلن على رتبة كاهنة "الكوميان"، وخضعن لثلاث سنوات من التدريب.

في مدرسة معتمدة أنشأت للحفاظ على التقاليد من الاندثار.



التفاصيل في التقرير التالي.

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