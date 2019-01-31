خلية ادارة الأزمات تبحث اجراءات مواجهة الامطار السيول

2019/01/31 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الخميس، اجتماعا لخلية ادارة الأزمات المدنية، لبحث الاجراءات الاستباقية لمواجهة الامطار والسيول

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