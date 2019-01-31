السفير التركي لوزير التعليم: سنوفر زمالات دراسية للاختصاصات التي يحتاجها العراق

2019/01/31 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل مع السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز اليوم الخميس، تعزيز العلاقات الأكاديمية والعلمية بين المؤسسات التعليمية للبلدين.

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