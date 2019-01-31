2019/01/31 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو مجلس النواب، عن لجنة تقصي الحقائق في نينوى، محمد اقبال، الخميس، ان لجنته ماضية للاطاحة بالفاسدين، مشيرا الى قرب "كشف المستور".

وقال اقبال في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "لجنة تقصي الحقائق في نينوى وضعت يدها على ملفات كبيرة"، مبينا ان "اللجنة تتعرض لضغوطات وحملات للتسقيط السياسي في مواقع التواصل من الذباب الالكتروني التابع لمحترفي الفساد وخداع الناس".

واضاف: "ماضون للاطاحة بمن يلعب بمقدرات الناس"، مؤكدا ان اللجنة "ستكشف المستور".

بغداد اليوم- بغداد

اصدر رئيس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، خلال ترأسه اجتماعا لخلية ادارة الأزمات المدنية، توصيات بشأن موجة السيول، التي اجتاحت اجزاء من البلاد عقب موجة أمطار غزيرة.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقته "بغ

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الخميس، خلال لقائه وفداً من أئمة وخطباء محافظة الأنبار، على أهمية ان يأخذ رجال الدين أدوارهم ويتحملوا مسؤولياتهم في إشاعة ثقافة التسامح والاعتدال، بعد الانتصار على داعش.

وذكر الحكيم،

بغداد اليوم- بغداد

أفتى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، بعدم جواز التخلف عن القوانين المرعية في مجال بيع النفط، مبينا أن الاموال المستحصلة من ذلك "سحت محرم".

وقال السيستاني، بحسب موقعه الالكتروني الرسمي، ردا على سؤال بشأن شراء احد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب: ماضون للاطاحة بهؤلاء.. وسنكشف المستور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب: ماضون للاطاحة بهؤلاء.. وسنكشف المستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).