فتح: إسرائيل تخطط لمجزرة ثانية في الخليل

2019/01/31 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت حركة فتح مساء اليوم الخميس، إن لديها تخوفات حقيقية بأن قرار حكومة الاحتلال بانهاء اتفاقية التواجد الدولي في الخليل ، وراءه مخطط لارتكاب مجزرة ثانية بحق الفلسطينيين والسيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي الشريف، على غرار مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها الإرهابي جولدن شتاين في ٢٥ فبراير من العام ١٩٩٤، والتي راح ضحيتها ٢٩ شهيدا داخل الحرم أثناء صلاة الفجر، وعشرين شهيدا في محيطه إضافة الى مئات المصابين بالرصاص الحي.

وأكد أسامه القواسمي عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح في تصريح صحفي أنه لا يوجد تفسير آخر لهذا القرار المخالف للقانون الدولي، إلا بوجود مخطط للاستيلاء على البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي وإكمال مخططهم الاستعماري في الخليل، خاصة بعد نجاح السلطة الفلسطينية في إعادة الحياة الفلسطينية إلى أزقة البلدة القديمة، وإعمار البيوت والمحال التجارية وفتح المدارس ومؤسسات السلطة الفلسطينية داخل البلدة القديمة.

وشدد القواسمي أن الرد على الصعيد الشعبي والوطني، وضع برنامج استثنائي من كافة المؤسسات الرسمية والشعبية، لدعم التواجد والصمود في البلدة القديمة، وتكثيف الزيارات للحرم الابراهيمي على المستوى الوطني بأكمله.

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