ترامب يطالب الصين بفتح أسواقها للوصول لصفقة تجارية

2019/01/31 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين لابد أن تفتح أسواقها الصناعية والزراعية حتى يتم التوصل لصفقة تجارية.





وذكر الرئيس الأمريكي في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس: "نتطلع أن تفتح الصين أسواقها ليس فقط من أجل الخدمات المالية والتي تقوم بها الآن، ولكن أيضاً إلى المصنعين والمزارعين وغير ذلك من الشركات والصناعات الأمريكية،بدون هذا ستكون الصفقة غير مقبولة".





وتجرى الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية في واشنطن، بدأت بالأمس وتستمر اليوم على أمل التوصل لاتفاق قبل انتهاء الهدنة في مارس المقبل.





وفي تغريدة سابقة اليوم، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لن يكون هناك صفقة نهائية بين أكبر اقتصادين في العالم، إلا بعد أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينج.





وكان تقرير صحفي قد ذكر اليوم أن ترامب يعتزم لقاء نظيره الصيني في أواخر فبراير المقبل لمناقشة نقاط الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم.





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