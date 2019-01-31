هبوط مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأقل من التقديرات

2019/01/31 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.





وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، عن هبوط مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 173 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 25 يناير الجاري، لتصل إلى 2197 مليار قدم مكعب.





وبحسب تقديرات المحللين، كان من المتوقع أن تتراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 191 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي.





كما تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 14 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي على أساس سنوي.





وبحلول الساعة 3:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مارس بنسبة 0.4% إلى 2.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.





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