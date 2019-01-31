اللواء 29 بالحشد الشعبي يجري جولة ميدانية في ناحية القيروان غرب الموصل

2019/01/31 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى اللواء 29 في الحشد الشعبي جولة ميدانية تفقدية في ناحية القيروان غرب الموصل.وقال موفدنا ان الحشد الشعبي اللواء 29 اجرى جولة ميدانية زار من خلالها شيوخ ووجهاء القيروان غرب الموصل، للاطلاع على الاوضاع العامة ومتطلبات الاهالي.واضاف ان اهالي الناحية اعربوا عن شكرهم لجهود الحشد الشعبي الامنية والخمية والانسانية في المنطقة.

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