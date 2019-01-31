اللواء 19 بالحشد يشرع بحفر خنادق لتحويل مجرى السيول غرب الأنبار

2019/01/31 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرع الحشد الشعبي اللواء 19، الخميس، بحفر خنادق لتحويل مجرى مياه السيول القادمة من سوريا والادرن باتجاه صحراء الانبار.وقال موفدنا، ان الجهد الهندسي للواء ١٩ في الحشد بدأ خطة متكاملة لحفر خنادق بعمق ثلاثة امتار لتحويل مياه السيول القادمة من سوريا والاردن الى صحراء غرب الانبار ، مبينا ان الخطة هدفها حماية تقليل الاضرار ...

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