امانة بغداد تصدر توصيات بخصوص البناء في الاراضي الزراعية

2019/01/31 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرجت امانة بغداد بعدة توصيات فيما يخص البناء في الاراضي الزراعية .

وذكر بيان للامانة اليوم انه " ندوة عقدت بحضور وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية ومدير عام الاراضي الزراعية في وزارة الزراعة ومدير عام عقارات الدولة في وزارة المالية وعدد من أعضاء مجلس المحافظة وعدد من المديرين العامين في امانة بغداد وغيرهم من المسؤولين الحكوميين أوصت بتفعيل كتاب مستشارية الأمن الوطني المرقم 160 لسنة 2017 المتضمن منع دخول المواد الإنشائية الى الاراضي الزراعية والتوصية بتشكيل قوة عسكرية يتم الاستعانة بها في ازالة التجاوزات ومنع تجريف البساتين وتدعم عمل مديرية الحراسات والأمن التابعة لأمانة بغداد ومفاتحة مجلس القضاء الأعلى بايقاف إقرار التعليمات الخاصة بنسب الأسهم والتريث بتنفيذه من قبل التسجيل العقاري ".

وبين ان " الندوة التي انعقدت الثلاثاء الماضي أوصت ايضا بمفاتحة مجلس القضاء الأعلى من اجل التنسيق مع امانة بغداد لغرض إصدار القرارات السريعة وتنسيب قاضي يتواجد في امانة بغداد لاصدار القرارات المناسبة بالتجاوزات على اختلاف أنواعها وبخاصة تجريف البساتين والأراضي الزراعية والتوصية بتشجيع الاستثمار الزراعي اضافة الى توصيات اخرى".

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