2019/01/31 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر مجلس محافظة ديالى، اليوم الخميس، قراراً فورياً بإيقاف صفقة فساد استثمارية في قلب بعقوبة، بعد كشفها من قبل النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار فرات التميمي.

ووفقا لما جاء في بيان مكتب التميمي ، انه" تعقيبا على ماطالب به النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي بالتحقيق العاجل في إحالة ما أسماه {قلب بعقوبة} للإستثمار بأثمان بخسة والتي لاتتلائم مع موقعه ومكانته المهمة في المحافظة، اصدر مجلس المحافظة قراراً فورياً بإيقاف إستثمار أرضٍ كبيرة في نادي الفروسية في مركز بعقوبة بعدما تم منحه لمستثمر من اهالي بغداد من قبل اللجنة الأولمبية".

واكد أن" الارض تابعة لعقارات الدولة وتم منحها كإستثمار بدون علم إدارة ومجلس ديالى".

وكان التميمي كشف امس الأربعاء، عن منح 30 دونم في نادي الفروسية كإستثمار بدون علم الجهات الحكومية في ديالى، داعيا الى فتح تحقيق عاجل في الموضوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس محافظة ديالى يصدر قراراً فورياً بوقف صفقة فساد استثماري في قلب مدينة بعقوبة) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس محافظة ديالى يصدر قراراً فورياً بوقف صفقة فساد استثماري في قلب مدينة بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).