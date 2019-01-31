تعيين اسماعيل الحديدي مستشارا لرئيس الجمهورية

2019/01/31 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار رئيس الجمهورية أسماعيل الحديدي، الخميس، تعيينه رسميا بالمنصب، مشيرا الى أن بعض الأصوات التي تحاول يائسة أن تعيق تقدم العراق وتعايش شعبه بكل اطيافه لن تثني عزيمتنا ولن تزيدنا الا عزما واصرارا على خدمة العراق.وقال الحديدي في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، "لطالما كنا ولا نزال نركن إلى جبهة السسهام باستقرار البلد عبر المواقف السياسية المتزنة والمائلة الى حكمة ذات رؤية بعيدة و سديدة، ولطالما كنا ننظر إلى المسؤولية ايا كان موقعنا فيها على أنها تكليف لا تشريف، واننا سنعطيها اكثر مما قد تعطينا مما لا حاجة لنا به ولذا اثرنا على أنفسنا أن نتصدى لمسؤولية جديدة كما عهدتمونا دائما معتمدين على ما حث عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالوسطية والاعتدال".

وأضاف الحديدي، "اخواني واخواتي العراقيين والعراقيات بشكل عام وفي كركوك (العراق المصغر) بشكل خاص، بترشيح من النائب الدكتور محمد تميم المحترم ونخبة من القيادات السياسية العراقية المحترمة تم تكليفنا بمسؤولية العمل كمستشار لرئيس جمهورية العراق في رئاسة الجمهورية العراقية بمقبولية من برهم صالح رئيس جمهورية العراق المحترم".

وتابع، "بتوكلنا على الله اولا ثم بعزمنا واصرارنا على المضي قدما نحو غد مشرق للعراق والعراقيين وأن نكون الفيصل العادل في تقديم المشورة الحكيمة لنسهم معا بالتسامي على ما ترسب من الماضي وما افرزه الحاضر ونخطو الى بر الامان نحو المستقبل الأفضل ونعاهد الله ووطننا العراق وشعبنا العراقي الأبي على أن نظل الاوفياء له في أي موقع من مواقع المسؤولية انطلاقا من حسنا الوطني العالي وفقا لمبادئنا التي سرنا عليها في خضم جميع المراحل".

وتابع، أن "وأن بعض الأصوات التي تحاول يائسة أن تعيق تقدم العراق وتعايش شعبه بكل اطيافه سوف لن تثني عزيمتنا ولن تزيدنا الا عزما واصرارا على المضي قدما في خدمة العراق أرضا وشعبا".

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