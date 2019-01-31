البرلمان الأوروبي يعترف رسمياً بـ

2019/01/31 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلاعترف البرلمان الأوروبي رسمياً، اليوم الخميس، بخوان غوايدو "رئيساً شرعياً بالوكالة" لفنزويلا، فيما يستعد رئيس البرلمان المعارض لعرض خطته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.وفي قرار اقترحته كبرى المجموعات السياسية في البرلمان، اعترف النواب الأوروبيون بغوايدو "رئيساً شرعياً بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية"، مؤكدين "دعمهم الكامل لبرنامجه" وداعين كل دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ هذه الخطوة عبر تبني "موقف حازم وموحد".وفي موازاة ذلك، طالب الاتحاد الأوروبي بلسان وزيرة خارجيته، فيديريكا موغيريني، التي تترأس اليوم الخميس اجتماعاً في بوخارست لوزراء خارجية الاتحاد سيتطرق إلى الأزمة في فنزويلا، بالإفراج عن جميع الصحفيين الموقوفين من دون سبب في فنزويلا.وقالت موغيريني: "يجب إفساح المجال لجميع الصحفيين لممارسة مهنتهم"، فيما طالبت مدريد بدورها بـ"الافراج الفوري" عن فريق وكالة "اي اف اي".وأوقف الصحفيون الأجانب قبيل تظاهرة جديدة دعت إليها المعارضة التي تطالب بتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عامة حرة.وردَّ غوايدو عبر "تويتر" أن نيكولاس مادورو وأنصاره "لن يستطيعوا منع العالم من معرفة ما يحصل في فنزويلا"، مستبعداً احتمال اندلاع حرب أهلية في بلاده.وتشهد فنزويلا التي كانت يوماً ما أغنى بلد في أمريكا اللاتينية، أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويواجه سكانها نقصاً خطيراً في المواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى تضخم هائل، ما أدى إلى تراجع شعبية الرئيس الاشتراكي، نيكولاس مادورو.وأعلن غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة لأن المعارضة لا تعترف بالولاية الرئاسية الثانية لمادورو، والتي بدأت في العاشر من كانون الثاني/يناير، معتبرة أنها منبثقة من انتخابات مزورة.

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