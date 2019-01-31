2019/01/31 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت أنقرة أعضاء لم تسمهم في تحالف الامريكي، بدعم "جبهة النصرة"

في إدلب السورية في محاولة لإحباط اتفاقية إدلب.وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ان" بعض الشركاء في

التحالف يدعمون "جبهة النصرة" ...



أولا من أجل إلحاق الضرر باتفاقية

إدلب، وثانيا لأن هذه الدول تبذل جهودا كبيرة لمنع تشكيل اللجنة

الدستورية في سوريا".وأضاف أن بعض دول التحالف الأميركي تبذل جهودا كبيرة لمنع تشكيل

اللجنة الدستورية في سوريا.

واشار وزير الخارجية التركي ، الى ان" لقاء الدول الضامنة (روسيا

وتركيا و إيران) سيعقد في سوتشي في 14 الشهر المقبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تتهم التحالف الاميركي بدعم جبهة النصرة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تتهم التحالف الاميركي بدعم جبهة النصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).