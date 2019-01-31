بث المباراة النهائية لكاس اسيا مجانا

2019/01/31 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت قنوات "بي إن سبورت" على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "تعلن مجموعة beIN SPORTS الإعلامية عن بث نهائي كأس آسيا بين قطر واليابان على القناة المفتوحة .حيث تواجه قطر اليابان، في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غد الجمعة، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بالإمارات.

انتهى ع.س

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