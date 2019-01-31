الحشد الشعبي يضبط احزمة ناسفة وعبوة معدة للتفجير في عملية استباقية غرب الموصل

2019/01/31 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ضبطت قوات الحشد اللواء 29، الخميس، احزمة ناسفة وعبوة معدة للتفجير خلال عملية استباقية في القيروان غرب الموصل.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان، قوة من اللواء 29 بالحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عملية استباقية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة في القيروان غرب الموصل اسفرت عن ضبط احزمة ناسفة وعبوة معدة للتفجير.

واضاف ان “عمليات تفتيش ومسح قاطع عمليات غرب الموصل متواصلة لتأمين المناطق الزراعية لاعادة المزارعين اليها.

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