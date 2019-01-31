2019/01/31 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزل مهاجرون في جزيرة صقلية الإيطالية اليوم الخميس بعد أن أُجبروا على البقاء على متن السفينة التي انقذتهم قبالة الساحل الليبي منذ أسبوعين لكن الحكومة الإيطالية توعدت بمواصلة منع سفن تديرها منظمات خيرية من الرسو في موانيها.

ورست السفينة (سي ووتش 3)، التي تديرها مجموعة إغاثة ألمانية، في ميناء كاتانيا لإنزال 47 شخصا منهم 15 من القصر استقلوها يوم 19 يناير كانون الثاني.

وهبط القصر أولا بعد أن احتضنوا أفراد الطاقم.



واستقل المهاجرون بعد ذلك حافلات تنقلهم إلى مراكز إيواء حيث سيتمكنون من تقديم طلبات لجوء.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر التي تجبر فيها السفينة (سي ووتش) على قضاء عدة أيام في البحر وسط مشاحنات بين دول الاتحاد الأوروبي حول الدولة التي ستسمح بدخول المهاجرين.

وكانت إيطاليا تستقبل كل سفن المهاجرين الذين تم انتشالهم من زوارق مكدسة وغير آمنة قبالة الساحل الليبي حتى تولت حكومة شعبوية السلطة العام الماضي وأغلقت الموانئ أمام هذه السفن.

ومن المقرر أن يتم توزيع هذه المجموعة الأخيرة من المهاجرين على ثماني دول مختلفة منها إيطاليا.

وكتب طاقم السفينة سي ووتش على تويتر “نأمل أن تتمكن أوروبا من استقبالهم والسماح لهم بأن يعيشوا الحياة التي يستحقونها”.

وبعد أن دعا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أمس الأربعاء لفتح تحقيق جنائي مع المنظمة الخيرية التي تشغل السفينة سي ووتش طلبت المنظمة أيضا المساعدة في تكاليف قضائية محتملة.

وقالت “نأمل في الأفضل ونتحسب للأسوأ”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهاجرون ينزلون على جزيرة إيطالية وروما تتوعد بمواصلة سياساتها المتشددة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهاجرون ينزلون على جزيرة إيطالية وروما تتوعد بمواصلة سياساتها المتشددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).