2019/01/31 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أصدر اليوم مكتب المرجع الديني الاعلى، على السيستاني، فتوى جديدة بشأن العمل في مقاهي الانترنت وحكم جني الاموال فيها.وجاء ذلك في سؤال وجه للمرجع الديني من قبل أحد اتباعه:- هل العمل بمقاهي الانترنت جائز؟ فقال المرجع الديني علي السيستاني إن ذلك “يجوز إلا أن يترتب عليه المفسدة”، حسب ما جاء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام السيستاني يصدر الحكم الشرعي بخصوص العمل في مقاهي الإنترنت صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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