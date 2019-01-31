2019/01/31 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اكدت اليوم تقارير صحفية عن رفض نادي يوفنتوس الايطالي الاستسلام في سباق ضم اللاعب مهند علي من نادي الشرطة الذي رفض التخلي عن المهاجم الشاب.حيث كشفت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية المقربة من يوفنتوس، في تقرير لها تابعته اليوم الثامن ان “ادارة السيدة العجوز لم تستسلم لقرار نادي الشرطة الذي أعلن تمسكه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يوفنتوس يصدر بيان شبه رسمي يكشف به تفاصيل جديدة حول قضية ضم مهند علي (ميمي) صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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