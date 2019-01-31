نائب: نعمل على إلغاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين وديون الرقابة

2019/01/31 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف الإصلاح علي غاوي، الخميس، أن عددا من النواب عازمين على إلغاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية بعد تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، فيما بين أن تعدد الدوائر الرقابية سيفسح المجال أمام ضياع ملفات الفساد والتستر عليها.وقال غاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، “هنالك مساعي لعدد […]

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