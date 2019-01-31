ليبيا..إعتقال أحد قادة داعش في سرت

2019/01/31 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر محلية في مدينة سرت الليبية أن قوات الأمن إعتقلت "خليفة البرق" أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية جرت في مدينة سرت، معقل

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