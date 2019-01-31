بابل: الحشد يرسل 80 عجلة للدعم اللوجستي إلى قواطع العمليات

2019/01/31 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت هيئة الحشد الشعبي في بابل، اليوم الخميس, 80 عجلة محملة بمواد غذائية الى جميع قواطع العمليات الحشد الشعبي في نينوى وصلاح الدين وقاطع عمليات

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