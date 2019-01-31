الاتصالات العراقية تعلن تخفيض أسعار الانترنت بمقدار 25%

2019/01/31 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الخميس، تخفيض أسعار الانترنت بمقدار 25 بالمئة وزيادة إيصال السعات للمواطنين.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية إنه "بتوجيه مباشر وإشراف ومتابعة شخصية من وزير الاتصالات نعيم ثجيل يسر الربيعي ومن منطلق توجهات وزارة الاتصالات في نشر خدمة الانترنت على أوسع نطاق في العراق وبأسعار مدعومة وفق البرنامج الحكومي، قامت وزارة الاتصالات اليوم الخميس 2019/1/31 بأقرار حزمة من الاستراتيجيات الجديدة، ومنها تخفيض اسعار سعات الانترنت الدولية بمقدار 25٪ اي (بمقدار الربع) ولجميع شركات القطاع الخاص المزودة لخدمة الانترنت في العراق.وكذلك منح سعة ( stm1) مجانية خاصة بالمحافظات عن كل سعة دولية تقابلها، مما يساعد على تحسين جودة خدمة الانترنت للمواطنين".وتابع البيان أنه " في إطار جهود الوزارة لزيادة امرار سعات الانترنت تلبية للطلب المتزايد عليها، تم إقرار السماح لجميع شركات القطاع الخاص المتخصصة بتزويد خدمة الانترنت بأمرار السعات وايصالها للمواطنين باوسع نطاق ممكن من خلال جميع المنافذ الحدودية وعن طريق الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وفق ضوابط قانونية وفنية وامنية وتجارية معتمدة".وأشار بيان وزارة الاتصالات إلى أن "هذه القرارات تأتي تنفيذا للوعود التي اعلنت عنها وزارة الاتصالات قبل شهرين في تخفيض اسعار الانترنت وجودة افضل".وفي شهر تشرين الثاني، قال وزير الاتصالات نعيم الربيعي في بيان إنه وجه "الشركات المزودة لخدمة الانترنت والمتعاقدة مع الوزارة بضرروة تحسين خدمات الانترنت المقدمة للمواطنين وتقليل الاسعار"، مضيفاً أن نهاية هذا العام (2018) سيكون اخر انذار للشركات العاملة بهذا المجال باعتبار الوزارة مالكة للبنى التحتية".

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