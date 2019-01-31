الناصري يبحث مع وزيرالتعليم العالي سبل النهوض بجامعات ذي قار

2019/01/31 | 20:08

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري الخميس عن موافقة وزارة التعليم العالي على دعم جامعات المحافظة لتجاوز تلكى مشاريع البنى التحتية ،موكدا ان الوزارة ستعمل على تطوير الكوادر التعليمية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري الخميس عن موافقة وزارة التعليم العالي على دعم جامعات المحافظة لتجاوز تلكى مشاريع البنى التحتية ،موكدا ان الوزارة ستعمل على تطوير الكوادر التعليمية وقال يحيى الناصري خلال لقائه بوزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل بمقر وزارته "ان الحكومة المحلية قدمت عدد من الملفات والمقترحات للنهوض بواقع الجامعات في ذي قار وتم التوصل الى اتفاق مشترك مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل يتضمن دعم البنى التحتية وتطوير الكوادر في جامعات ذي قار وبما يخدم المسيرة التعليمية".

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