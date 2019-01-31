اتحاد الكرة المصري يحذر محمد فضل

2019/01/31 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تحذير لمحمد فضل مدير بطولة الأمم الإفريقية 2019، بسبب بعض القرارات الفردية.

وكان الاتحاد المصري عيّن فضل مدير بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر منتصف العام الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.



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وكشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم وجه تحذير لمحمد فضل بسبب بعض التسريبات حول رئاسة لجان كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو من العام الجاري، في مصر، بمشاركة 24 منتخبًا، وتنتهي في منتصف يوليو، وتسعى مصر للتتويج بالبطولة.

وجاء تعيين فضل بعد الحصول بشكل رسمي على تنظيم البطولة بـ16 صوتًا مقابل صوت واحد لصالح الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم.

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