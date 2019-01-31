العثور على جثة طالب متجمد في جامعة أميركية!

2019/01/31 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الدوامة القطبية التي تضرب أرجاء الغرب الأوسط الأميركي منذ السبت الماضي في وفاة 12 شخصا على الأقل.ولقي بعضهم حتفه في حوادث مرور مرتبطة بالطقس، بينما توفي آخرون على ما يبدو بسبب التعرض للبرودة، حسبما أفادت تقارير رسمية وإعلامية أميركية.

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