عالية نصيف: حاشية حيدر العبادي ابتدعت بدعة وسار عليها عادل عبد المهدي

2019/01/31 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت النائبة عالية نصيف توجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بترويج طلبات التعيين والتكليف من خلال مكتبه وعدم تدوير المشمولين بالوصف المذكور بأنها مخالفة للقانون، مبينة أن هذه البيروقراطية العالية تأتي استكمالاً للبدعة التي ابتدعتها الحاشية في الحكومة الخامسة برئاسة رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية حيدر العبادي.

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