القوات الأمنية تستولي على مضافتين لـ”داعش” غربي الانبار

2019/01/31 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أفاد مصدر أمني في حشد الانبار، الخميس، باستيلاء القوات الأمنية على مضافتين لعصابات داعش الإجرامية بعملية أمنية استباقية غربي المحافظة.وذكر المصدر لـ/ المعلومة /، ان “القوات الأمنية شرعت بحملة أمنية استباقية استهدفت المناطق المحصورة بين صحراء الانبار وصلاح الدين، تمكنت خلالها من الاستيلاء على مضافتين لعصابات داعش الإجرامية”.وأضاف ان “القوات الأمنية […]

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