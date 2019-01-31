2019/01/31 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المتصدر فريق الشرطة على مضيفه السماوة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب السماوة الأولمبي ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من الدوري الممتاز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يتجاوز السماوة برباعية نظيفة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يتجاوز السماوة برباعية نظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).