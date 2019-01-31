مناقشة الحكومة ورؤساء اللجان النيابية | الإصلاح والبناء يعقدان اجتماعات موسعة خلال الأسبوع المقبل

2019/01/31 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد تحالفي الإصلاح والبناء اجتماعات موسعة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة إكمال الكابينة الوزارية وحسم ملف رؤساء اللجان النيابية الدائمة.

اكد ذلك النائب عن تحالف الفتح فاضل

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