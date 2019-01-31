2019/01/31 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G2y_abeuXs4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دور الرافدين 🇮🇶 لايمكن تغييبه كما لاتقبل حضارته وامكاناته المتنوعة ان يكون رقما هامشيا في المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دور الرافدين 🇮🇶 لايمكن تغييبه كما لاتقبل حضارته وامكاناته المتنوعة ان يكون رقما هامشيا في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).